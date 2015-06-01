中国债市动态：新一批地方债罩顶现券及国债期货走弱，资金低位IRS小跌

路透上海6月1日 - 中国银行间债市周一现券和国债期货双双走弱，因第二批地方债额度将出等消息弥漫市场，压制机构情绪。利率互换(IRS)方面，因主要回购利率仍低位下探，各期限小幅下行。

至于稍早公布的官方和汇丰5月PMI数据，因变动微弱，对债市影响整体有限。

上海一银行交易员表示，现券收益率“略有上涨，2-3bp(基点)。因为第二批地方债的消息吧。IRS受到R007(下跌)牵制，没法涨。”

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.1400%/4.1050%，上日尾盘为4.1200%/4.0800%。

早盘市场有消息称，财政部考虑第二批地方置换债券初步额度设定在5,000亿-1万亿元人民币。另外，江苏省财政厅今日亦启动地方债券定向发行，一般债券利率以国债五日均值上浮15%定位。

另一交易员认为，除此前公布的1万亿元首批置换额度，第二批地方债额度出台并未出预期。若说意外，可能也仅是时点上觉得略显提前而已。因此，目前现券收益率虽涨，但幅度不大。

国债期货市场上，主力合约均明显下行。其中五年期TF1509 早盘收报95.600元，较上日结算价跌0.59%；10年期T1509 收报94.31元，较上日结算价跌0.67%。