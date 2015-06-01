中国债市动态：新一批地方债罩顶现券及国债期货走弱，资金低位IRS小跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月1日 - 中国银行间债市周一现券和国债期货双双走弱，因第二批地方债额度将出等消息弥漫市场，压制机构情绪。利率互换(IRS)方面，因主要回购利率仍低位下探，各期限小幅下行。
至于稍早公布的官方和汇丰5月PMI数据，因变动微弱，对债市影响整体有限。
上海一银行交易员表示，现券收益率“略有上涨，2-3bp(基点)。因为第二批地方债的消息吧。IRS受到R007(下跌)牵制，没法涨。”
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.1400%/4.1050%，上日尾盘为4.1200%/4.0800%。
早盘市场有消息称，财政部考虑第二批地方置换债券初步额度设定在5,000亿-1万亿元人民币。另外，江苏省财政厅今日亦启动地方债券定向发行，一般债券利率以国债五日均值上浮15%定位。
另一交易员认为，除此前公布的1万亿元首批置换额度，第二批地方债额度出台并未出预期。若说意外，可能也仅是时点上觉得略显提前而已。因此，目前现券收益率虽涨，但幅度不大。
国债期货市场上，主力合约均明显下行。其中五年期TF1509 早盘收报95.600元，较上日结算价跌0.59%；10年期T1509 收报94.31元，较上日结算价跌0.67%。
中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)创出六个月最高，表明随着政策逐步落地，经济趋稳态势初步形成；不过汇丰制造业PMI仍处萎缩区间，且官方非制造业PMI创六年半低点，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长仍需放在重要位置。 (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。