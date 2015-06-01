中国货币市场：资金利率低位震荡，月初流动性充裕局面不改

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月1日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率小幅波动，隔夜加权利率盘中一度跌破1%。交易人士表示，月初资金面整体充裕局面不改，虽然最新一批新股IPO申购在即，对券商等质押信用债机构拆借七天期品种略产生扰动，但整体无碍宽松局面。
此外，Shibor一年期 最新报价跌幅不足2个基点，跌幅较上周明显收窄，不排除短期或现持稳迹象。
他们并表示，短期流动性预期仍不改乐观，资金价格受新股影响或有波动，但料资金面整体仍难发生根本转变。
“资金仍松，隔夜及七天都不成问题，”上海一银行交易员称，“月初也就是中国核电明天申购量大，略为谨慎一下，整体应该不会有大问题”。
本周二和周三包括中国核电在内的23只新股网上申购，其中明日申购的中国核电筹资额达131.9亿元人民币，创近四年A股最大IPO(首次公开发行)。
华北一券商交易员提到，资金这么松的情况下，机构多倾向拿短期资金划算，而且暂时应该也不用担心借不到钱，“隔夜早早就借齐了，七天略紧俏些，估计是跨新股的资金，不过也还好。”
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.0011 1.0042 -0.31
七天 1.8964 1.9338 -3.74
14天 2.3443 2.2777 +6.66
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6850 0.4350 +225.00
七天 3.5000 4.7400 -124.00
14天 2.9150 3.4900 -57.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.1000 1.1500 -5.00
七天 2.0100 2.0800 -7.00
14天 2.3800 2.4000 -2.00
Shibor
其中:隔夜 1.0270 1.0390 -1.20
七天 1.9630 1.9720 -0.90
三个月 2.8565 2.8640 -0.75
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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