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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 12:44 BJT

韩国汇市：韩元/美元跌至10周低位，市场担心当局干预韩元/日圆涨势

但她也称，韩元跌势将受限，因当地出口商有月底结汇需求。

三年期公债6月期约 小跌0.01点至109.37。

0315GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,111.7 1,108.2

日圆/韩元 8.9514/560 8.9570

韩国公债期货 * 109.37 109.38

韩国综合股价指数 2,098.13 2,114.80

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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