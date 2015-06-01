韩国股市：早盘跌至三周低点；受希腊债务担忧拖累

旅游类股下跌，因中国之前宣布，一位44岁的韩国中东呼吸综合症患者接触者在华检查结果呈阳性，市场担心赴韩国旅客人数将减少。

“投资者6月将密切关注希腊债务问题，中东呼吸综合症暂时拖累了投资者的风险偏好，”Eugene Investment & Securities的分析师Park Seok-hyun说。他指出，与中国旅游相关的个股表现不及大盘。

韩亚航空 大跌5.7%，受油价反弹及对出行需求下降的担忧拖累。

爱茉莉太平洋 跌3.2%。