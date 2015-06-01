韩国股市：早盘跌至三周低点；受希腊债务担忧拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
旅游类股下跌，因中国之前宣布，一位44岁的韩国中东呼吸综合症患者接触者在华检查结果呈阳性，市场担心赴韩国旅客人数将减少。
“投资者6月将密切关注希腊债务问题，中东呼吸综合症暂时拖累了投资者的风险偏好，”Eugene Investment & Securities的分析师Park Seok-hyun说。他指出，与中国旅游相关的个股表现不及大盘。
韩亚航空 大跌5.7%，受油价反弹及对出行需求下降的担忧拖累。
爱茉莉太平洋 跌3.2%。
外资今日或卖超韩股，截止中午卖超580亿韩元(5,220万美元)韩股。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。