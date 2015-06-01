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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 12:44 BJT

日本债市：公债价格下跌，市场静候财务省本周标售约3.2万亿日圆公债

日本央行的例行购债操作帮助限制了公债跌幅。

美国公债收益率上周五下降，指标及长期美债的收益率触及逾三周低点，因数据显示美国经济第一季萎缩幅度大于初估。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.005% 五年期公债 0.000% +0.0 0.085% 10年期公债 0.400% +1.0 0.390% 20年期公债 1.205% +2.0 1.185% 30年期公债 1.480% +1.5 1.465% 10年期公债期货 <0#JGB:> 147.49 -0.14 147.63

注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 许娜/张涛；审校 艾茂林/高琦)

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