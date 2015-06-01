台湾股市：随亚股收低，因中国及台湾基本面不佳

路透台北6月1日 - 台湾股市周一随亚股收低。分析师表示，对中国、台湾经济的担忧令投资人持股信心降温，且本地股市涨跌幅限制扩大，也让市场观望。

大盘加权股价指数 收跌0.78%报9,625.69点；今日成交初值 为912.38亿台币，上交易日修正后为1,437.30亿。

〞涨跌幅扩大到10%，导致部分个股股价加速回档。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

简伯仪认为，大盘指数无法守稳9,660点附近的季线，在盘面缺乏主流带动下，指数仍将呈现弱势整理。今日包括中国、台湾公布的PMI指数均无法提振投资人信心，且即将公布的5月营收，也受淡季影响难有亮眼表现，预料短线大盘难脱在9,550-9,700点间整理。

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)创出六个月最高，表明随着政策逐步落地，经济趋稳态势初步形成；不过汇丰制造业PMI仍处萎缩区间，且官方非制造业PMI创六年半低点，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长仍需放在重要位置。 台湾5月汇丰PMI微幅升至49.3，连二个月低于50。

台湾自今日开始实施股市涨跌幅扩大措施，由先前的7%提高至10%。