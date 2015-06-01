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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 13:56 BJT

新兴汇市：亚洲货币下跌，受创于希腊债务和中国经济成长疑虑

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.13 124.17 +0.03 -3.60 119.66

坡元 1.3490 1.3474 -0.12 -1.70 1.3260

台币 30.744 30.871 +0.41 +3.17 31.718

韩元 1109.30 1108.20 -0.10 -0.90 1099.30

泰铢 33.64 33.63 -0.03 -2.20 32.90

菲律宾披索 44.55 44.59 +0.09 +0.38 44.72

印尼卢比 13217.00 13223.00 +0.05 -6.33 12380.00

印度卢比 63.61 63.81 +0.31 -0.91 63.03

马币 3.6670 3.6675 +0.01 -4.65 3.4965

人民币 6.1973 6.1985 +0.02 +0.11 6.2040

(完)

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