国际油市：油价下跌，因OPEC料继续维持高产

石油输出国组织(OPEC)5月原油供应量可能达到每日3,122万桶的两年半高点，而该组织本周五会议料维持产量不变。

摩根士丹利称，今年下半年油价可能下跌，不过不太可能回到1月所及的六年低位。

“(自1月)急速反弹后，我们愈来愈担心2015年下半年及2016年的原油基本面和油价。....市场似乎对OPEC产量增加及即将来临的伊朗谈判掉以轻心，这两个因素可能不仅只抵销美国产量减少的影响。”摩根士丹利周一称。

“尽管如此，油价还是不太可能重新测试(今年迄今的)低点。从炼油利润强劲所反映的可观运输需求，资本支出削减和闲置产能偏低，应能限制油价跌幅。”

分析师称，尽管近来美国钻油活动降温，但该国原油产量仍可望较上年增加。

“美国活跃钻机数上周再度下降，又有13个钻机闲置下来...尽管如此，我们认为只要美国原油价格维持在接近每桶60美元，美国产油商仍将扩产，因回报率改善，且成本下降至少20%，生产商对当前成本/营收/融资的模式更为放心。”高盛称。

该银行称，预期今年第四季美国石油日产量较上年同期增长155,000桶。 (完)

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