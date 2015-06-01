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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 16:49 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月1日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 *农发行         80            1         2.7652%      固息增发债    6/2-6/3
                 80            3         3.6780%      固息增发债    6/2-6/3
                 40            5         3.8906%      固息增发债    6/2-6/3                  
                 (2015第11期、第九期和第10期增发债) 
 *国开行         50            1         周二招标     固息增发债    6/3-6/4
                 60            3         周二招标     固息增发债    6/3-6/4
                 50            5         周二招标     固息增发债    6/3-6/4
                 50            7         周二招标     固息增发债    6/3-6/4
                 70           10         周二招标     固息增发债    6/3-6/4
                 (2015第11、七、八、九、10期增发债)
 *进出口行       40            3        *3.5470%      固息增发债    5/28-6/1
                 40            7        *4.1438%      固息增发债    5/28-6/1
                 40           10        *4.1684%      固息增发债    5/28-6/1
                               (3/7/10年为第九期、10期和八期增发债)
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      6/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      6/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/22 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2015年已发行金融债一览表》

 (整理 边竞; 审校 吴芳/李宏薇)

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