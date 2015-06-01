《中国金融债发行日程表》--6月1日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *农发行 80 1 2.7652% 固息增发债 6/2-6/3 80 3 3.6780% 固息增发债 6/2-6/3 40 5 3.8906% 固息增发债 6/2-6/3 (2015第11期、第九期和第10期增发债) *国开行 50 1 周二招标 固息增发债 6/3-6/4 60 3 周二招标 固息增发债 6/3-6/4 50 5 周二招标 固息增发债 6/3-6/4 50 7 周二招标 固息增发债 6/3-6/4 70 10 周二招标 固息增发债 6/3-6/4 (2015第11、七、八、九、10期增发债) *进出口行 40 3 *3.5470% 固息增发债 5/28-6/1 40 7 *4.1438% 固息增发债 5/28-6/1 40 10 *4.1684% 固息增发债 5/28-6/1 (3/7/10年为第九期、10期和八期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 6/8 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 6/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/8 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/22 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2015年已发行金融债一览表》 (整理 边竞; 审校 吴芳/李宏薇)