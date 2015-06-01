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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 14:18 BJT

韩国汇市：韩元收跌，受疲弱出口数据拖累

路透首尔6月1日 - 韩元兑美元 周一在国内市场收跌0.2%报1,110.2韩元，盘中一度跌至1,114.7，为3月23日以来低点。希腊债务忧虑以及国内出口数据疲弱，令投资者对风险资产的兴趣降温。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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(编译 郑茵 审校 艾茂林)

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