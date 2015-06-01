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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 14:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短暂下跌，买盘再度浮现带动反弹

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* 美元/日圆午后下跌，因多方失去耐心轧平仓位

* 但传言指日本进口商和投资人买盘再度浮现，带动汇价反弹

* 目前美元/日圆约在124.20交投，稍早高见124.34

* 大量选择权将到期，触碰失效的选择权(knockout option/KO)行权价仍在124.50，125.00还有更多KO；上方有停止单

* 技术面大致有利且构成支撑，超买状态减弱

* 123.61-92为小时图一目均衡云区支撑，124.00现为一目均衡基准线，转换线在124.14

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 张明钧)

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