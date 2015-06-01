主要国家经济指标预测--6月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日(二) 0130 日本加班工资 4月 -- -2.3% 0130 澳洲经常帐(亿澳元) 第一季 赤字108 赤字96 0430 澳洲央行利率决定 6月 2.00% 2.00% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 减少1.0 减少0.8 未经季节调整失业人数(万人) 276.2 284.3 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加10.0 增加12.42 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加19.0 增加18.29 抵押贷款批准件数(千件) 62.9 61.341 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 55.0 54.2 0900 欧元区HICP(较上年同期) 5月初值 +0.2% 持平 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -2.0% -2.3% 1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 681.7 1400 美国工厂订单(较前月) 4月 持平 +2.1% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.1% 耐久财订单(较前月) 4月修正值 -- -0.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +0.2% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- +1.0% 1730 美国汽车销售年率(万辆) 5月 1,700 1,650 2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,699.0 6月2-8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 -- +1.6% 截至5月的三个月房价指数(较上年同期) -- +8.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月31日(日) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 +7.3% -- 2330 澳洲AIG制造业指数 5月 52.3 -- 6月1日(一) -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 47.8 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 -10.9% -9.0% 进口(较上年同期) -15.3% -13.2% 贸易收支(亿美元) 顺差63 -- 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 +0.3% -- 0130 澳洲建筑许可 4月 -4.4% -2.0% 民间建筑许可 +4.7% -- 0130 澳洲企业库存 第一季 +0.4% +0.1% 企业获利 +0.2% +0.5% 企业税前获利 +12.5% -- 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 50.9 -- 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 5月 49.4 48.4 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 54.8 53.6 0750 法国Markit制造业PMI 5月 49.4 49.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 51.1 51.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 52.2 52.3 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 52 52.5 1200 德国CPI(较前月) 5月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% HICP(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 持平 -- 个人所得(较前月) +0.4% +0.3% 个人支出(经季调，较前月) 持平 +0.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.2% -- PCE物价指数(较前月) 持平 -- (较上年同期) +0.1% -- 1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 5月 49.8 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 54.0 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +2.2% +0.7% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 52.8 52.0 投入物价分项指数 49.5 42.5 就业分项指数 51.7 49.2 新订单分项指数 55.8 -- 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 +1.9% -- 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一季 +1.5% +1.7% 2300 韩国CPI(较上月) 5月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.5% 2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 盈余104.1 -- (完)