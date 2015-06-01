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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--6月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    6月2日(二)
    0130 日本加班工资                                  4月        --       -2.3%
    0130 澳洲经常帐(亿澳元)                         第一季    赤字108     赤字96
    0430 澳洲央行利率决定                              6月      2.00%      2.00%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              5月    减少1.0    减少0.8
             未经季节调整失业人数(万人)                         276.2      284.3
             经季节调整失业率                                    6.4%       6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      279.2
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        4月   增加10.0  增加12.42
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加19.0  增加18.29
             抵押贷款批准件数(千件)                              62.9     61.341
             M4货供额(较前月)                                      --      +0.3%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      5月       55.0       54.2
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                      5月初值    +0.2%       持平
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月      +0.1%      +0.2%
                  (较上年同期)                                  -2.0%      -2.3% 
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                       5月         --      681.7
    1400 美国工厂订单(较前月)                          4月        持平     +2.1%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                            --      -0.1%
             耐久财订单(较前月)                    4月修正值       --      -0.5%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                          --      +0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                          --      +0.2%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                    --      +1.0%
    1730 美国汽车销售年率(万辆)                        5月       1,700     1,650
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          5月         --    3,699.0

    6月2-8日 
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   5月        --       +1.6%
             截至5月的三个月房价指数(较上年同期)                  --       +8.5% 
    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    现值    预估值
    
    5月31日(日)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第一季       +7.3%       --
    2330 澳洲AIG制造业指数                            5月         52.3       --  
    
    6月1日(一)
     --  韩国汇丰/Markit制造业PMI                     5月         47.8       -- 
    0000 韩国出口(较上年同期)                      5月初值      -10.9%     -9.0%  
             进口(较上年同期)                                   -15.3%    -13.2%
             贸易收支(亿美元)                                   顺差63       -- 
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                            5月        +0.3%       --
    0130 澳洲建筑许可                                 4月        -4.4%     -2.0%       
             民间建筑许可                                        +4.7%       -- 
    0130 澳洲企业库存                              第一季        +0.4%     +0.1%       
             企业获利                                            +0.2%     +0.5%
             企业税前获利                                       +12.5%       --
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 5月        50.9       -- 
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 5月        49.4      48.4        
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   5月        54.8      53.6
    0750 法国Markit制造业PMI                           5月        49.4      49.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       5月        51.1      51.4   
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       5月终值      52.2      52.3 
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      5月          52      52.5
    1200 德国CPI(较前月)                             5月初值     +0.1%     +0.1% 
                (较上年同期)                                     +0.7%     +0.7%   
             HICP(较前月)                                        +0.1%     +0.1%
                 (较上年同期)                                    +0.7%     +0.6% 
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      4月        持平       -- 
             个人所得(较前月)                                    +0.4%     +0.3% 
             个人支出(经季调，较前月)                             持平     +0.2%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               +0.1%     +0.2% 
                                      (较上年同期)               +1.2%       -- 
             PCE物价指数(较前月)                                  持平       --       
                        (较上年同期)                             +0.1%       --    
    1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI                  5月        49.8       -- 
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月终值        54.0       --  
    1400 美国建筑支出(较前月)                          4月       +2.2%     +0.7% 
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               5月        52.8      52.0
                                    投入物价分项指数              49.5      42.5     
                                    就业分项指数                  51.7      49.2
                                    新订单分项指数                55.8       --        
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             4月       +1.9%       --       
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                     第一季       +1.5%     +1.7%     
    2300 韩国CPI(较上月)                               5月       +0.3%     +0.2%     
                (较上年同期)                                     +0.5%     +0.5%     
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            4月   盈余104.1       -- (完)

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