中国新债：天津市下周一将招标发行四期一般地方债，总额132亿元

路透上海6月1日 - 中国天津市财政局周一发布公告称，将于下周一(6月8日)招标发行132亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年，其中置换一般债券68亿元，新增一般债券64亿元。

公告显示，三年期计划发行规模为15亿元，五年、七年和10年期品种发行规模均为39亿元。大公国际对四期债券的评级为AAA级。

上述债券竞争性招标时间为6月8日上午10:00-10:40，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。6月9日开始发行并计息，6月11日发行结束。三年品种的发行手续费为承销面值的0.5‰，五、七和10年期债券的手续费为承销面值的1‰。

标位限定上，投标标位区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

自5月18日以来，已有江苏、新疆、湖北、广西、山东五地完成首批地方债的公开发行，投标利率上限均为同期限国债到期收益率曲线上浮15%。重庆将于本周二招标的地方债，投标利率上限则扩大至同期限国债收益率曲线的20%。

从已发行地方债情况来看，江苏四期债中标利率仅比作为利率下限的国债到期收益率曲线均值高出2个基点(bp)；新疆、山东地方债均以下限定价；湖北和广西地方债三、五和七年品种利率亦落在区间下限，10年品种也仅比下限高1个bp。

以下为今年以来公开招标的地方债发行情况：

发行主体 招标日 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 ----------------------------------------------------------------------------------------------

山东 5月29日 2.87% 0bp 3.15 3.20% 0bp 2.68 3.46% 0bp 2.56 3.49% +0bp 2.38

广西 5月28日 2.86% 0bp 2.13 3.16% 0bp 2.21 3.42% 0bp 2.21 3.47% +1bp 1.79

湖北 5月27日 2.85% 0bp 2.43 3.15% 0bp 2.28 3.40% 0bp 2.10 3.45% +1bp 1.87

新疆 5月21日 2.84% 0bp 2.93 3.07% 0bp 2.87 3.37% 0bp 2.81 3.41% 0bp 2.74

江苏 5月18日 2.94% +2bp 1.72 3.12% +2bp 1.68 3.41% +2bp 1.82 3.41% +2bp 1.93 ---------------------------------------------------------------------------------------------- (完)

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