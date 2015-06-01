英国金融：政府未来12个月内开始向散户投资者出售莱斯银行股权

路透伦敦6月1日 - 英国财政部周一表示，将在未来12个月内开始向民间散户投资者出售财政部所持莱斯银行集团 的部分股权。

在2007-2009年金融危机期间，英国政府动用了200亿英镑纳税人的钱救助莱斯银行集团，因而持有该行41%的股权。继之前多次出售持股后，英国政府目前仍持有该行18.99%的股权。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)