英国金融：政府未来12个月内开始向散户投资者出售莱斯银行股权

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦6月1日 - 英国财政部周一表示，将在未来12个月内开始向民间散户投资者出售财政部所持莱斯银行集团 的部分股权。
英国政府还称，将延长一项交易机制，使政府得以出售更多莱斯银行集团股权直到今年年底。
在2007-2009年金融危机期间，英国政府动用了200亿英镑纳税人的钱救助莱斯银行集团，因而持有该行41%的股权。继之前多次出售持股后，英国政府目前仍持有该行18.99%的股权。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。