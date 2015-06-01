中韩贸易：中韩正式签署自贸协定，承诺继续开展服务贸易和投资谈判

路透北京6月1日 - 中国官方媒体新华社周一报道称，中国商务部部长高虎城和韩国产业通商资源部长官尹相直今日在韩国首尔正式签署中韩自贸协定，双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85%。

协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共17个领域，且中韩两国承诺将以负面清单模式继续开展服务贸易谈判，并基于准入前国民待遇和负面清单模式开展投资谈判。

中韩自贸协定是中国迄今为止对外签署的覆盖议题范围最广、涉及国别贸易额最大的自贸协定。