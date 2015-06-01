中韩贸易：中韩正式签署自贸协定，承诺继续开展服务贸易和投资谈判

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月1日 - 中国官方媒体新华社周一报道称，中国商务部部长高虎城和韩国产业通商资源部长官尹相直今日在韩国首尔正式签署中韩自贸协定，双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85%。
协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共17个领域，且中韩两国承诺将以负面清单模式继续开展服务贸易谈判，并基于准入前国民待遇和负面清单模式开展投资谈判。
中韩自贸协定是中国迄今为止对外签署的覆盖议题范围最广、涉及国别贸易额最大的自贸协定。
中韩自贸区谈判于2012年5月启动。2014年11月，两国元首在北京共同宣布结束实质性谈判。2015年2月25日，中韩双方完成中韩自贸协定全部文本的草签，对协定内容进行了确认，至此，中韩自贸区谈判全部完成。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。