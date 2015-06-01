版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 1日 星期一 14:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元区间交投，整周有行权价1.1000的大量期权到期

0626GMT -

* 欧元/美元今日亚洲时段在1.0990/1.0930区间交易，目前报1.0952

* 今天各有6亿美元行权价在1.0925和1.1000的期权到期。整周有行权价在1.1000的大量期权到期(其中周五到期规模为30亿美元)

* 周五低位1.0926为首道支撑，然后是周四低位1.0867，以及周三触及的4月末以来低点1.0819

* 10日移动均线切入位在1.1002，周五高位是1.1006，上周一高位1.1010，一目均衡转换线1.1014

* 一个月期隐含波动率上周触及数年高位14.0% (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 王洋)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐