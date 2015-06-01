《汇市简讯》欧元/美元区间交投，整周有行权价1.1000的大量期权到期

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 欧元/美元今日亚洲时段在1.0990/1.0930区间交易，目前报1.0952
* 今天各有6亿美元行权价在1.0925和1.1000的期权到期。整周有行权价在1.1000的大量期权到期(其中周五到期规模为30亿美元)
* 周五低位1.0926为首道支撑，然后是周四低位1.0867，以及周三触及的4月末以来低点1.0819
* 10日移动均线切入位在1.1002，周五高位是1.1006，上周一高位1.1010，一目均衡转换线1.1014
* 一个月期隐含波动率上周触及数年高位14.0% (完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 王洋)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。