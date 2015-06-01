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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 14:58 BJT

全球金市：希腊危机让金价得到支撑，但美元强势令黄金涨幅受限

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价格 变动 涨跌%

现货金 1190.3 0.55 0.05

现货银 16.645 -0.05 -0.3

现货铂金 1108.9 0.9 0.08

现货钯金 775.75 1.25 0.16

COMEX期金 1190.9 1.1 0.09

COMEX期银 16.68 -0.021 -0.13

汇率

欧元/美元 1.0946

美元/日圆 97.126 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/汪红英；审校 张明钧/艾茂林/白云)

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