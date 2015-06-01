更新版 1-中国汇市：人民币收贬，市况清淡令交投转向远掉与G7货币

* 人民币守住6.20关口 * 中间价则刷新逾一个月新低 * 中国制造业PMI数据未兴波澜 * 市况清淡令交投转向远掉与G7货币 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京6月1日 - 人民币兑美元即期 周一收贬，中间价则刷新逾一个 月新低。交易员称，客盘结售汇大致均衡，尾市人民币回吐早盘涨幅，主因欧元兑美元EUR =急跌引致的连锁反映。市况清淡下，区间交易成为即期市场主旋律，并使交投转向远掉期 、G7货币等。 他们并表示，新公布的中国制造业PMI数据未兴汇市波澜。早盘人民币随离岸CNH小幅走 强，但在6.1950附近遭遇购汇盘打压，涨幅收窄；中间价创4月28日以来新低，其近期表现 与国际美元 走势基本相符。管理层仍希望给市场稳定预期，汇价料延续6.19-6.21元 区间横盘整理。 “今天走的跟CNH非常的贴，CNH又跟欧元非常的贴,”一外资行交易员说，“今天下午 比较明显，跟着国际市场USD/CNH在走高，USD/CNY也跟着走高，有一定的相关性在里面，毕 竟从客户的客盘来看比较均衡。” 多位交易员指出，今日中国制造业PMI数据对汇市影响非常有限。政策焦点不在汇率， 加之近来即期市场本就不活跃，目前交易思路并不局限于即期品种，周边包括远掉期、G7货 币等亦是选择。 “最近即期波动小，做期权、远期和掉期多一些，掉期活跃度相对好一些，跟着美元指 数动一动，但整体波动还是比较窄的。”另一股份行交易员说。 中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)创出六个月最高，表明随着政策逐步落地，经 济趋稳态势初步形成；不过汇丰制造业PMI仍处萎缩区间，且官方非制造业PMI创六年半低点 ，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长仍需放在重要位置。 稍早前汇丰/Markit公布的汇丰5月中国制造业PMI终值小幅上升，但连续第三个月低于 荣枯线，新出口订单创近两年低位，产出分项年内首度萎缩，均显现当前制造业依然承压， 经济下行压力不减，需更多宽松政策提振。 五年一度的SDR(特别提款权)遴选，助力人民币汇率稳定预期占据上风。七国集团(G7) 财经首长上周五达成一致，愿意接受将中国人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子， 但必须先完成技术性审查。将人民币纳入IMF一篮子货币，将标志着中国在全球经济舞台上 的崛起进入另一个阶段。 全球汇市方面，欧元周一走低，此前希腊未能在其自定的最后期限周日与债权人达成协 议，使得债务违约和希腊可能退出欧元区的疑虑犹存。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1995 6.1985 -0.02% 中间价 6.1207 6.1196 -0.02% 成交额 151亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.31% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 67 6.1941 6.2008 2015年来即期升贬值幅度 0.07% 1年期美元/人民币掉期升水 1415 今日 上日 1年期NDF 6.2515/6.2565 6.2545 CNH即期 6.2029/6.2046 6.2027 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯/杨淑祯)