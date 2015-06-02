《香港报摘》--信报6月2日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--两大重磅利好消息刺激A股转跌为升，中国人民银行向特定银行发放PSL(抵押补充贷款)，地方债置换又传会再推出1万亿人民币额度，推动沪深股市急涨4.7%及5.1%。
* 其他：
--香港财政司司长曾俊华表示，近期香港旅游业显着放缓，影响零售业表现，将拖累经济增长，预期4月零售销售继续下跌。
--中华煤气 常务董事陈永坚称，计划在下半年适当时间调升煤气费用，加幅预料是低单位数。煤气加价因过去两年工资成本增幅8.9%，加上租金及工程成本大增，令公司营运压力加剧。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。