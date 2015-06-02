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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 09:17 BJT

《香港报摘》--信报6月2日

* 要闻版头条：

--两大重磅利好消息刺激A股转跌为升，中国人民银行向特定银行发放PSL(抵押补充贷款)，地方债置换又传会再推出1万亿人民币额度，推动沪深股市急涨4.7%及5.1%。

* 其他：

--香港财政司司长曾俊华表示，近期香港旅游业显着放缓，影响零售业表现，将拖累经济增长，预期4月零售销售继续下跌。

--中华煤气 常务董事陈永坚称，计划在下半年适当时间调升煤气费用，加幅预料是低单位数。煤气加价因过去两年工资成本增幅8.9%，加上租金及工程成本大增，令公司营运压力加剧。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/曾祥进)

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