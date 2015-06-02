版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 10:06 BJT

《香港报摘》--经济日报6月2日

* 要闻版头条：

--欧洲中部小国卢森堡20多年前把握＂基金互认＂机遇，发展成世界级基金中心。卢森堡投资基金协会（ALFI）亚洲区代表处主管蔡庆盈称，UCITS（欧盟可转让证券集合投资计划）是卢森堡基金业成功支柱。卢森堡正是最多UCITS基金落户注册地，至去年底当地UCITS资产规模达2.6万亿欧元，占欧洲UCITS资产逾三成。

* 其他：

--MSCI亚洲研究总监兼董事总经理谢征傧指出，MSCI不会被指数年检周期绑住，将尽量保持灵活度。他预期MSCI纳入A股初期将牵动200亿美元资金。

--恒基地产 主席李兆基昨退任恒基发展 的主席兼董事总经理职务，仅留任执行董事，原职务交由次子李家诚担任。市场估计李兆基淡出是为部署下一代接班铺路，但到底其千亿王国接班人属谁，市场认为需时观察。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐