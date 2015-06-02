《香港报摘》--经济日报6月2日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--欧洲中部小国卢森堡20多年前把握＂基金互认＂机遇，发展成世界级基金中心。卢森堡投资基金协会（ALFI）亚洲区代表处主管蔡庆盈称，UCITS（欧盟可转让证券集合投资计划）是卢森堡基金业成功支柱。卢森堡正是最多UCITS基金落户注册地，至去年底当地UCITS资产规模达2.6万亿欧元，占欧洲UCITS资产逾三成。
* 其他：
--MSCI亚洲研究总监兼董事总经理谢征傧指出，MSCI不会被指数年检周期绑住，将尽量保持灵活度。他预期MSCI纳入A股初期将牵动200亿美元资金。
--恒基地产 主席李兆基昨退任恒基发展 的主席兼董事总经理职务，仅留任执行董事，原职务交由次子李家诚担任。市场估计李兆基淡出是为部署下一代接班铺路，但到底其千亿王国接班人属谁，市场认为需时观察。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。