更正-台湾债市：五年券殖利率带量收逾一个月低位，资金浮滥且台股欠佳

(更正：内文第六段前低为〞4月21日的0.9931%〞，非〞4月16日的0.9930%〞) * 五年券成盘面主流券，券商及银行当冲交投热 * 台债气氛偏多，惟五年券低档有压料将低档横盘 路透台北6月1日 - 台湾公债次级市场周一指标五年券104/9 殖利率收逾一个月新低位。交易 员表示，因市场资金浮滥，加上今天台股表现欠佳，台债市场气氛偏多，银行和券商当冲交易转趋积极，五年 券殖利率带量收低。 交易员指出，由于今年以来做空者赢面低，市场转而偏多；加上今年4、5月分外资大举涌入，台币市场资 浮滥，此外近期当冲交易颇为活泼，拉抬成交意愿。五年券104/9期今日成交122亿台币，较上周五仅62.5亿将 近一倍之多。 一位证券商交易员说，〞感觉上做空的人越来越少了，就看殖利率能压到多低了。〞 票券交易员也表示，早盘五年券买盘大举涌入，殖利率往下压，预料短线有机会压在1%以下。但随殖利率 走低，银行短线交易的卖盘跟着出笼，预料殖利率在0.97%会是较大的压力区。 在10年券104/5 方面，受筹码集中影响，市场流通券交投不多，今天交易意愿依然清淡。 104/9发行前交易殖利率殖利率收报0.9951%，创逾一个月新低位，前低为4月21日的0.9931%。 前述票券公司交易员也说，市场资金充沛且台股表现欠佳，而美债气氛也偏多，评估短线台债暂无大利空 。不过，随着五年券殖利率追价到1%以下，部分市场人士认为此水位可能偏低，预料短线气氛虽可维持偏多、 利率仍有走低机会，但应是属于低波动度的低档横盘格局。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.99%-1.01%；10年券104/5期料 在1.50%-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -1.14 0.9951 *0.9930-1.0080 122.0 10 104/5 -0.45 1.5255 1.5225-1.5275 7.5 *为创该券交易以来殖利率新低位。 本周的全球重要经济事件和数据包括： 6月1日(一)：欧元区Markit制造业PMI5月终值；德国消费者物价指 数5月初值；美国实质个人支出；美国 供应管理协会(ISM)制造业指数；瑞典央行举行执委会 会议；美国波士顿联储总裁罗森格伦发表演说。 6月2日(二)：德国5月经季节调整失业人数变化；4月欧元区生产者物价指数；美国工厂 订单；4月耐久财 订单；5月美国汽车销售年率；澳洲央行宣布利率决定；经济合作暨发展组 织(OECD)2015年论坛；印度央行宣 布利率决定。 6月3日(三)：欧洲6月央行利率决定再融资利率、存款利率；4月欧元区零售销售；美国 5月ADP民间就业 岗位增幅；4月美国国际贸易收支；美国5月Markit综合采购经理人指数(PMI )；美国供应管理协会(ISM)5月非 制造业PMI；经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展 望初版；美联储发布经济状况褐皮书；美国芝加哥 联储总裁埃文斯发表演说。 6月4日(四)：英国6月央行利率决定；法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率；美 国Challenger企 业计划裁员人数；日本央行总裁黑田东彦就货币政策讲话； 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位 ；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州 经济俱乐部午餐会上发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5255 5 104/9 0.9951 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/杨淑祯)