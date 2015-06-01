美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦6月1日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元兑美元：5月曾跌至1.0820的低点，一度短暂跌破61.8%的回调位1.0845，欧元确实持续承压，但4月的偏多蜡烛线图型态仍守住。欧元必须回升至1.1050上方，走势才能稳定下来，并回升向1.1220。
美元兑日圆：已升逾2007年高位124.20日圆，美元看上去持续获得良好支撑，似乎将趋近2002年12月水准125.65，支撑位仍在122.00，以及118.30至118.65的近期区间低点。
英镑兑美元：尽管最近几天英镑下跌，只要英镑能够守于1.5190/1.5200上方，则走势仍倾向朝1.5440/50区域反弹。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0911 1.0987 -0.69 -9.80 1.2097
美元/日圆 124.11 124.11 +0.00 +3.70 119.68
欧元/日圆 135.40 136.43 -0.75 -6.47 144.77
美元/瑞郎 0.9466 0.9402 +0.68 -4.78 0.9941
英镑/美元 1.5265 1.5288 -0.15 -1.98 1.5573
美元/加元 1.2474 1.2445 +0.23 +7.37 1.1618
澳元/美元 0.7655 0.7636 +0.25 -6.28 0.8168
新西兰元/美元 0.7100 0.7100 +0.00 -8.94 0.7797
欧元/瑞郎 1.0327 1.0332 -0.05 -14.13 1.2026
欧元/英镑 0.7147 0.7178 -0.43 -7.84 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3519 9.3777 -0.28 -1.23 9.4688
美元/挪威克朗 7.8519 7.7684 +1.07 +5.08 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。