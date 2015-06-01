欧元兑美元：5月曾跌至1.0820的低点，一度短暂跌破61.8%的回调位1.0845，欧元确实持续承压，但4月的偏多蜡烛线图型态仍守住。欧元必须回升至1.1050上方，走势才能稳定下来，并回升向1.1220。