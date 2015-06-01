马来西亚企业：马航执行长称公司技术上而言已破产，将裁员三分之一

路透吉隆坡6月1日 - 亏损连连的马来西亚航空新任执行长Christoph Mueller周一表示，该公司技术上而言已经破产，他同时宣布一项重整计画，将裁员三分之一。

“技术上而言我们已经破产...远在2014年发生不幸事件之前，绩效早已下滑，”Mueller在一场记者会上表示。马来西亚航空多年来表现受到区域激烈竞争所挤压，去年发生两大飞航事故之后更是对公司造成重创。

Mueller上月获得马来西亚国家基金Khazanah聘任来领导重整工作后，这是他首度以执行长身分公开发言。马来西亚航空周一证实先前宣布的计画，将裁减6,000个岗位，员工数将降至14,000人。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)