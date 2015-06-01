马来西亚企业：马航执行长称公司技术上而言已破产，将裁员三分之一

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透吉隆坡6月1日 - 亏损连连的马来西亚航空新任执行长Christoph Mueller周一表示，该公司技术上而言已经破产，他同时宣布一项重整计画，将裁员三分之一。
“技术上而言我们已经破产...远在2014年发生不幸事件之前，绩效早已下滑，”Mueller在一场记者会上表示。马来西亚航空多年来表现受到区域激烈竞争所挤压，去年发生两大飞航事故之后更是对公司造成重创。
Mueller上月获得马来西亚国家基金Khazanah聘任来领导重整工作后，这是他首度以执行长身分公开发言。马来西亚航空周一证实先前宣布的计画，将裁减6,000个岗位，员工数将降至14,000人。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。