版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 16:25 BJT

《全球汇市》欧元下滑，希腊错过自定的达成协议截止期限

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0917 1.0987 -0.64 -9.75 1.2097

美元/日圆 124.09 124.11 -0.02 +3.68 119.68

欧元/日圆 135.47 136.43 -0.70 -6.42 144.77

美元/瑞郎 0.9458 0.9402 +0.60 -4.86 0.9941

英镑/美元 1.5261 1.5288 -0.18 -2.00 1.5573

美元/加元 1.2477 1.2445 +0.26 +7.39 1.1618

澳元/美元 0.7652 0.7636 +0.21 -6.32 0.8168

新西兰元/美元 0.7114 0.7100 +0.20 -8.76 0.7797

欧元/瑞郎 1.0328 1.0332 -0.04 -14.12 1.2026

欧元/英镑 0.7152 0.7178 -0.36 -7.78 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3541 9.3777 -0.25 -1.21 9.4688

美元/挪威克朗 7.8556 7.7684 +1.12 +5.13 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 高琦/汪红英/于春红; 审校 徐文焰/蔡美珍/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐