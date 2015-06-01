《全球汇市》欧元下滑，希腊错过自定的达成协议截止期限

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0917 1.0987 -0.64 -9.75 1.2097
美元/日圆 124.09 124.11 -0.02 +3.68 119.68
欧元/日圆 135.47 136.43 -0.70 -6.42 144.77
美元/瑞郎 0.9458 0.9402 +0.60 -4.86 0.9941
英镑/美元 1.5261 1.5288 -0.18 -2.00 1.5573
美元/加元 1.2477 1.2445 +0.26 +7.39 1.1618
澳元/美元 0.7652 0.7636 +0.21 -6.32 0.8168
新西兰元/美元 0.7114 0.7100 +0.20 -8.76 0.7797
欧元/瑞郎 1.0328 1.0332 -0.04 -14.12 1.2026
欧元/英镑 0.7152 0.7178 -0.36 -7.78 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3541 9.3777 -0.25 -1.21 9.4688
美元/挪威克朗 7.8556 7.7684 +1.12 +5.13 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/汪红英/于春红; 审校 徐文焰/蔡美珍/张明钧)
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