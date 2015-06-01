《路透晚报》--6月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：逆转稍早跌势微幅收高，连涨第12日

日本股市日经指数周一连续第12日上涨，抹去稍早受疲弱经济数据拖累而出现的跌幅。日内交投震荡。午后帮助大盘逆转跌势的因素是，日本央行可能购买上市交易基金(ETF)的猜测。日经指数收盘微涨0.03%或6.72点，至20,569.87点，创15年新高。东证股价指数上升0.3%至1,678.56点

--中国股市：沪综指收升4.7%创逾四个月最大涨幅，权重股助推报复性反弹

中国股市沪综指收升4.7%，创逾四个月最大单日涨幅。分析师称，上周大跌令卖盘集中释放，今日股指在银行、煤炭和券商等蓝筹股拉动下出现报复性上涨，同时市场人气受主要经济指标向好等正面因素提振。沪综指收报4,828.74点，大涨216.99点或4.71%，此前最大单日涨幅为1月21日的4.74%；上证A股今日成交9,270亿元人民币，上周五为9,453亿元。沪深300指数收报5,076.18点，涨4.86%

--香港股市：恒指收高，但涨幅远逊于内地股市

香港股市收高，跟随内地股市劲升之势，但港股涨幅有限，因上周五美国经济数据欠佳，美股表现低迷。但港股涨幅远低于内地股市，中投证券(香港)将此归因于上周五美国公布第一季经济萎缩，美股收低所致。恒生指数上涨0.6%至27,597.16点。恒生国企指数上升1.4%至14,299.45点。华泰证券上市首日收高5%，因投资者押注该以交易量计中国最大的券商将继续从中国股市荣景中获益。

--汇市：欧元下滑，希腊错过自定的达成协议截止期限

欧元走低，此前希腊未能在其自定的最后期限周日与债权人达成协议，使得债务违约和希腊可能退出欧元区的疑虑犹存。如果不能达成协议，希腊可能在数周内违约或破产。希腊必须在6月5日偿还国际货币基金组织(IMF)一笔款项，而且纾困计划即将在6月30日到期。欧元兑美元跌0.8%至1.0907美元，自周五触及的一周高位1.1006回落。欧元兑日圆下跌0.7%至135.46日圆。由于欧元下跌，美元指数上升0.3%至97.358，接近上周触及的一个月高点97.775。

--欧元债市：德债收益率下跌，投资者关注该国通胀数据

德国公债收益率下跌，投资者等待该国公布通胀率数据。上月德国通胀数据引发欧洲借款成本激增。路透调查访问的分析师预测，德国5月通消费者物价调和指数(HICP)同比上升0.6%，该数据将在1200GMT公布。德国10年期公债收益率持平于0.50%，上周下跌逾10个基点。希腊10年期公债收益率上升3个基点至11.31%，在周一欧元区公债中表现垫底。

--国际油市：油价下跌，因OPEC料继续维持高产

原油价格下跌，市场预期石油输出国组织(OPEC)继5月增产后6月将继续保持高产，加剧了供应过剩的担忧，即便美国活跃钻机数量仍在下降。0844GMT，近月布兰特原油期货下跌0.55美元，报每桶65.01美元。美国原油期货跌0.62美元，报每桶59.68。

--全球金市：希腊危机让金价得到支撑，但美元强势令黄金涨幅受限

黄金持坚，守在每盎司1,190美元附近，因希腊债务危机的不确定性给金价带来支撑，但由于美元走强和美国升息前景，黄金难以在过去三个交易日的小涨走势上扩大上扬。0846GMT，现货金下滑至每盎司1,187美元左右，稍早曾触及日高1,196.35美元，为5月26日以来最高位。

--金属期市：伦铜微涨，但中国制造业数据令前景蒙阴

伦敦期铜在淡静交投中微升，上月下跌5%。中国公布的数据引发市场对中国需求的担心，令铜价继续承压。0848GMT，LME三个月期铜上涨0.22%，报每吨6,028.5美元，上日下跌1.3%。上月铜价下跌5%。上海期货交易所主力8月期铜合约跌1%，报每吨43,650元人 民币。