香港金融：证监会谴责法国巴黎证券并罚款1,100万港元，因漏报交叉盘

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月1日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，对法国巴黎证券作出谴责并罚款1,100万港元，原因是该公司在过去10年来均没有就其两边客交易（交叉盘买卖）向香港联交所作出申报。
证监会的调查发现，法国巴黎证券于2002年12月至2013年1月期间没有就合共4,443对交叉盘买卖向联交所作出申报，涉及总值逾60亿港元的股份，违反了联交所的交易规则及证监会的《操守准则》。
证监会的声明指出，作为持牌法团，法国巴黎证券亦未能有效地运用所需的资源和程序，以便适当地进行其业务，包括未能向于法国巴黎证券负责作出申报的交易员提供足够资源，使其能够履行申报职责。
“监于法国巴黎证券的申报缺失已持续一段长时间，且当中涉及大量交易，故证监会认为事态尤其严重。”声明并称。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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