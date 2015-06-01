香港个股：理文造纸大股东以8亿港元向日本制纸收购公司股份

路透香港6月1日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周一宣布，大股东兼主席李文俊及首席执行官李文斌共斥资8亿港元，向日本最大浆纸生产商之一--日本制纸 收购公司共2亿股股份。这为二人在一个多月以来第二度增持，涉资20.7亿港元。

公司的声明称，李文俊及李文斌兄弟是次仍按每4港元作价向日本制纸收购股份，与4月底时增持的作价相同，交易预期在6月12日完成。李氏兄弟4月时向日本制纸收购公司3.175亿股股份，涉资12.7亿港元。

完成增持后，李氏家族在理文造纸的持股量升至67.18%。至于日本制纸在理文造纸的持股量降4.32%。

理文造纸今天收低1.16%，报5.13港元。

按此前双方所订协议，日本制纸同意由即日起两年内，向李氏家族授出对日本制纸所持理文造纸余下股份的优先购买权。

日本制纸于2010年6月斥资35.5亿港元入股理文造纸12%股权，当时每股购买价为6.5港元。两家公司并制订商业合作协议，透过协作采购等合作措施及共同使用研发项目所得资料。

不过，之前两公司所订立的任何正式业务合作协议已经终止，日本制纸之代表芳贺义雄及鹿岛久仁彦，亦已分别辞任理文造纸副主席及董事。（完）

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