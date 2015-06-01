企业并购：中国复星国际或安邦保险最有望赢得Novo Banco收购战--FT

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月1日 - 金融时报(FT)报导称，葡萄牙银行业者Novo Banco料将落入中国企业之手，因为安邦保险或复星国际 最有希望达成价值逾40亿欧元(44亿美元)的协议，将该行纳入囊中。
葡萄牙央行上周表示，已收到五份针对Novo Banco的非约束性出价，现在正在等待有约束力的报价，出价截止日期为6月30日。
报导引述几名熟悉情况消息人士称，西班牙桑坦德银行 和美国基金公司Apollo Global Management 与Cerberus也有过出价，但眼下的问题似乎在于哪家中国公司会提出更高价码。
安邦保险和复星国际的代表拒绝置评。路透暂时未能联系到Novo Banco发表评论。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。