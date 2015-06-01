企业并购：中国复星国际或安邦保险最有望赢得Novo Banco收购战--FT

路透6月1日 - 金融时报(FT)报导称，葡萄牙银行业者Novo Banco料将落入中国企业之手，因为安邦保险或复星国际 最有希望达成价值逾40亿欧元(44亿美元)的协议，将该行纳入囊中。

葡萄牙央行上周表示，已收到五份针对Novo Banco的非约束性出价，现在正在等待有约束力的报价，出价截止日期为6月30日。

报导引述几名熟悉情况消息人士称，西班牙桑坦德银行 和美国基金公司Apollo Global Management 与Cerberus也有过出价，但眼下的问题似乎在于哪家中国公司会提出更高价码。

安邦保险和复星国际的代表拒绝置评。路透暂时未能联系到Novo Banco发表评论。(完)