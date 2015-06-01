亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨五日至14个月新高，受上海期胶涨势带动

东京一位拒绝透露姓名的交易员称，“TOCOM期胶涨势是受到沪胶上扬的推动。”

他称，中国公布经济数据后，沪胶上涨，因投资者预期中国政府将出台更多宽松政策。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅升至50.2，连续三个月位于荣枯线上方。

上海期交所9月橡胶合约 涨30元人民币，报每吨14,750元，尾盘出现的获利了结卖压打压了市场，稍早曾触及5月7日以来最高的15,245元。

"TOCOM期胶在追随上海期胶市场走势，”该交易员称，“所以东京期胶走势依赖于沪胶行情，但市场人士总体预计在近期上涨后将出现一些修正走势。”

新加坡SICOM-7月合约 最新报每公斤163.7美分，上涨3.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>