亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨五日至14个月新高，受上海期胶涨势带动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
东京一位拒绝透露姓名的交易员称，“TOCOM期胶涨势是受到沪胶上扬的推动。”
他称，中国公布经济数据后，沪胶上涨，因投资者预期中国政府将出台更多宽松政策。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅升至50.2，连续三个月位于荣枯线上方。
上海期交所9月橡胶合约 涨30元人民币，报每吨14,750元，尾盘出现的获利了结卖压打压了市场，稍早曾触及5月7日以来最高的15,245元。
"TOCOM期胶在追随上海期胶市场走势，”该交易员称，“所以东京期胶走势依赖于沪胶行情，但市场人士总体预计在近期上涨后将出现一些修正走势。”
新加坡SICOM-7月合约 最新报每公斤163.7美分，上涨3.7美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 杜明霞/于春红; 审校 艾茂林/高琦)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。