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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 17:19 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月1日

路透香港6月1日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间17:18时，1港元=0.79        
 926人民币          )                                                                
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28.34
 %，高于上交易日收盘的24.66%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          5.23      6.82      0.96                
 建设银行                                          6.69      7.82      1.07                
 中国银行                                          4.50      5.21      1.08                
 农业银行                                          3.77      4.25      1.11                
 招商银行                                         18.83     24.55      0.96                
 中信银行                                          7.71      6.61      1.46                
 交通银行                                          7.50      7.71      1.22                
 民生银行                                         10.40     10.72      1.21                
 中国人寿                                         36.44     37.95      1.20                
 中国平安                                         87.41    116.40      0.94                
 中国太保                                         33.51     41.30      1.02                
 中信证券                                         32.51     32.70      1.24                
 新华人寿                                         62.01     50.70      1.53                
 海通证券                                         27.14     24.15      1.41                
 华能国际                                         11.90     10.78      1.38                
 大唐发电                                          8.51      4.69      2.27                
 华电国际                                          9.27      9.41      1.23                
 中煤能源                                          9.06      4.82      2.35                
 中国神华                                         22.62     19.44      1.46                
 中国石油                                         12.40      9.17      1.69                
 兖州煤业                                         15.92      7.09      2.81                
 中国石化                                          7.50      6.82      1.38                
 上海石化                                          8.94      3.93      2.85                
 中海油服                                         26.38     14.78      2.23                
 仪征化纤                                          9.17      3.99      2.88                
 中国铝业                                          9.29      4.72      2.46                
 江西铜业                                         26.40     15.70      2.10                
 洛阳钼业                                         16.19      7.17      2.83                
 紫金矿业                                          7.18      3.49      2.57                
 马钢股份                                          6.57      3.07      2.68                
 鞍钢股份                                          7.36      6.57      1.40                
 重庆钢铁                                          5.50      2.43      2.83                
 海螺水泥                                         26.51     33.35      0.99                
 洛阳玻璃                                         19.83      7.18      3.46                
 京城机电                                         13.68      5.90      2.90                
 中联重科                                          8.93      5.96      1.87                
 金隅股份                                         12.19      8.61      1.77                
 中国国航                                         11.72      9.78      1.50                
 东方航空                                          9.37      5.92      1.98                
 南方航空                                         10.34      7.84      1.65                
 中国远洋                                         13.85      6.08      2.85                
 中海集运                                          9.73      3.74      3.26                
 中集集团                                         28.06     23.40      1.50                
 中海发展                                         12.01      6.13      2.45                
 宁沪高速                                          9.21     10.98      1.05                
 深高速                                           10.78      7.03      1.92                
 成渝高速                                          8.82      4.04      2.73                
 皖通高速                                         15.76      8.01      2.46                
 广深铁路                                          7.96      5.28      1.89                
 中国南车                                         29.45     15.00      2.46                
 中国交建                                         18.64     13.64      1.71                
 中国铁建                                         21.74     14.56      1.87                
 中国中铁                                         18.74     10.22      2.29                
 长城汽车                                         47.85     52.75      1.13                
 比亚迪                                           76.00     54.50      1.74                
 广汽集团                                         12.66      8.12      1.95                
 青岛啤酒                                         52.01     50.40      1.29                
 白云山                                           44.74     33.10      1.69                
 新华制药                                         16.17      8.36      2.42                
 海信科龙                                         13.44      7.35      2.29                
 南京熊猫                                         24.75     10.22      3.03                
 晨鸣纸业                                         11.27      6.18      2.28                
 上海医药                                         28.82     26.90      1.34                
 中兴通讯                                         31.93     23.65      1.69                
 东方电气                                         29.00     18.04      2.01                
 潍柴动力                                         32.21     29.75      1.35                
 东北电气                                          7.99      3.35      2.98                
 广船国际                                         67.86     36.75      2.31                
 经纬纺机                                         26.00     12.32      2.64                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         17.28      7.24      2.99                
 北辰实业                                          7.54      3.84      2.46                
 创业环保                                         16.33      7.76      2.63                
 中国中冶                                          9.09      4.05      2.81                
 金风科技                                         24.33     19.70      1.55                
 丽珠                                             86.80     66.75      1.63                
 万科                                             14.88     20.70      0.90                
 郑煤机                                           14.06      6.67      2.64                
 大连港                                            9.68      4.26      2.84                
 山东墨龙                                         14.77      5.51      3.35                
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.20                
 复星医药                                         35.44     33.30      1.33                
 光大银行                                          5.47      5.03      1.36                
 东江环保                                         70.30     47.90      1.84                
 上海电气                                         23.17      8.53      3.40                
 广发证券                                         27.30     25.50      1.34                
 华泰证券                                         30.41     26.00      1.46                
 
                                                                                                
                                                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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