更新版 1-企业并购：英国Playtech同意以7亿美元收购在线外汇交易公司Plus500

“我想市场有点紧张。”

Plus500上个月表示，一些客户的账户已被暂停使用，因该公司正尽力达到反洗钱法规的要求，并且正与英国金融市场行为监管局(FCA)进行“密切磋商”。

Playtech为客户提供用于体育博彩、在线博彩与扑克游戏的软件，授权使用客户包括Betfair 、William Hill 和Paddy Power 等。

Playtech表示，预期是次收购将在9月底之前完成，目前尚待监管机构的批准。(完)