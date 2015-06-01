更新版 1-企业并购：英国Playtech同意以7亿美元收购在线外汇交易公司Plus500

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“我想市场有点紧张。”
Plus500上个月表示，一些客户的账户已被暂停使用，因该公司正尽力达到反洗钱法规的要求，并且正与英国金融市场行为监管局(FCA)进行“密切磋商”。
Playtech为客户提供用于体育博彩、在线博彩与扑克游戏的软件，授权使用客户包括Betfair 、William Hill 和Paddy Power 等。
Playtech表示，预期是次收购将在9月底之前完成，目前尚待监管机构的批准。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。