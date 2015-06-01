重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位料均高于二级，心态偏弱需求受限

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债

* 期限及招标金额：1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元

* 招标时间: 1/3/5年：6月2日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 9位(券商和银行)

* 预测区间: 2.67%-2.92%；3.46%-3.59%；3.83%-3.93%；4.12%-4.24%；4.08%-4.25%

* 预测均值: 2.73%；3.57%；3.87%；4.18%；4.14%

路透北京6月1日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期固息债。路透调查显示，第二批地方债呼之欲出加大现券压力，心态偏弱料影响投标热情，明日新债整体定位料高于二级。不过相对来说，资金利率仍低利好短券，需求预计优于长端。

“第二批地方债(将开始的消息)影响比较大，明天投标情绪会受到压制。”北京一银行交易员称。

早盘市场有消息称，财政部考虑第二批地方置换债券初步额度设定在5,000亿-1万亿元人民币。另外，江苏省财政厅今日亦启动地方债券定向发行，一般债券利率以国债五日均值上浮15%定位。

不过北京另一银行交易员指出，虽然长债不被看好，但资金宽松大环境下，定位亦难太高。若10年品种能到4.2%以上，部分机构或会出手配置。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6520%、3.5576%、3.8385%、4.1349%和4.0955%。

明日招标五期债为国开行今年第11、七、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体条款如下：

2015第11、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月2日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 6月4日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 6/3-6/4

上市日 6月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%