更新版 1-台湾货币市场：缴税因素令资金多缺不一，惟整体资金宽松不影响调度

* 缴税因素令资金略显多缺不一

* 整体资金宽松依旧不影响调度

* 短票发票量少、利率续处低档 (新增央行及银行间拆款收盘细节)

记者 詹静宜

路透台北6月1日 - 台湾银行间短率周一维持在既有区间。资调人士表示，由于今日为企业营利事业所得税及个人综合所得税缴纳截止日，受到缴税因素干扰，今日金融机构间资金略显多缺不一，但整体资金情势宽松依旧，并不影响资金调度，令短率仍徘徊低位。

他们指出，原本缴税截止日为5月31日适逢假日因此顺延至今日，以及银行间于周三前将企业结算申报营所税上缴台湾银行，预计周一至周三将进入高峰期，致金融机构间资金分配较显不均。

〞税款因素影响是短暂的，现在资金还是偏多，〞一位大型公营商银交易员说。

此外，市场关注税款缴库时间点，个人综所税金融机构委托取款首批提兑日在6月10日，粗估委取金额约700余亿台币，各银行在11日税款入库；第二及第三批各在6月17及26日，入库日在18日及29日。至于企业结算申报营利事业所得税，银行则须在6月3日之前上缴台湾银行。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.400%；上日在0.295-0.430%。一周拆款利率区间落在0.385%-0.450%；上日在0.388%-0.460%；两周拆款利率区间落在0.388-0.435%，上日在0.390-0.460%。

**发票量少**

短票方面，一位大型票券商交易员指出，周一发票量例行性偏少，而银行端买票需求仍强，带动短票交投利率续处低档，目前成交以跨季天期为优先，以减轻季底资金压力。

不过也有大型票券商认为，因应税款走钱及旬底银行间调整积数，月初短票利率会暂持在现有水准，待时序跨入下个提存期，30天短票交投利率才会略靠向0.56%的区间低位。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57%，部分成交在0.56%、0.58%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.573%，前日也在0.573%，上日成交量107.03亿台币，前日为83.32亿。

台湾央行周一公布，共发行460亿台币存单，与今日存单到期金额456亿台币相较，存单发行金额增4亿。

本周央行存单到期共1兆132.80亿台币，本周余日情况大致为：周二5,608亿台币，周三1,454.30亿台币，周四2,020.50亿台币与周五594.00亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为229亿台币，累积超额准备为8,011亿台币、加计前期1%的超额准备为9,932亿台币。 **RP利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，尽管今日投信端基金赎回压力较大，或有受到企业客户缴纳营所税影响，但整体资金情势仍显宽裕，RP利率依旧徘徊低位附近。

他们表示，近日美元债交割因子较多，包括今日交割Mizuho Securities的1.5亿美元债及Natixis的2.05亿美元债，周二也要交割United Overseas Bank的1.15亿美元债，目前资金调度暂看不出交割因素的影响。

“个人及法人客户今天最后一天缴税需求强，”一位票券商资调人士说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。