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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 17:35 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元从五年低点回升后，0.7130变为阻力位

0920GMT

* 新西兰元从0.7072回升后，在0.7130美元下方遭遇阻力

* 0.7130为5月28日低点，在此之前新西兰元遭到中长期投资大户的抛售

* 0.7072为亚洲交易时段早盘触及的五年低点(新西兰市场今日逢假期休市)。而0.7081为周五低点

* 利率期货走势暗示，新西兰央行下周降息的几率为54%

* 与之形成对比的是，美联储9月升息的可能性进来有所上升

* 新西兰第一季贸易数据将于2245GMT出炉(完)

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