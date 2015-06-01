《中国企业债发行日程表》--6月1日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 建湖县 14 7 5/29簿记建档 *6.30% AA 6/1-6/3 中投证券 城建投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 安信证券 ========================================================================================= 中国电力 30 可续期 6/5簿记建档 -- AAA 6/8-6/10 海通证券 投资集团 (每3个计息年度为1个重定价周期/附每个重定价周期末，发行人续期选择权)

（如果发行人选择延长债券期限，则从第5个重定价周期开始，再加上300个基点） ========================================================================================= 山东滕建 8 7 6/5簿记建档 上限7.34% AA 6/8-6/12 东北证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 赣州城市 20 7 推迟发行 上限6.02% AA+ -- 银河证券 开发投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 招商证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)