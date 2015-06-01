表格：沪港通活跃股一览--6月1日

路透香港6月1日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 109.65 57.53 买入成交金额 63.41 34.98 卖出成交金额 46.24 22.56 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 552,830,059 310,296,018 863,126,077 2 招商银行 280,313,926 129,585,407 409,899,333 3 工商银行 225,851,524 172,224,361 398,075,885 4 中信证券 245,663,222 128,349,500 374,012,722 5 上汽集团 147,965,400 174,215,979 322,181,379 6 贵州茅台 100,842,855 185,024,216 285,867,071 7 民生银行 168,080,076 101,140,223 269,220,299 8 兴业银行 135,532,011 112,206,898 247,738,909 9 海通证券 147,898,363 91,259,179 239,157,542 10 浦发银行 143,961,464 93,081,113 237,042,577 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 恒大地产 209,236,890 218,416,790 427,653,680 2 紫金矿业 294,307,080 116,986,440 411,293,520 3 中广核电力 233,402,080 111,703,540 345,105,620 4 香港交易所 303,013,720 10,650,620 313,664,340 5 阿里影业 83,222,400 89,648,600 172,871,000 6 海通证券 71,659,280 51,659,680 123,318,960 7 上海电气 50,345,560 72,316,380 122,661,940 8 银泰商业 84,308,310 13,401,810 97,710,120 9 国美电器 51,373,280 40,742,260 92,115,540 10 中芯国际 63,270,790 26,347,300 89,618,090 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 黄凯)