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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 17:43 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月1日

路透香港6月1日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             109.65                      57.53
 买入成交金额                   63.41                       34.98
 卖出成交金额                   46.24                       22.56
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      552,830,059    310,296,018     863,126,077
 2                   招商银行      280,313,926    129,585,407     409,899,333
 3                   工商银行      225,851,524    172,224,361     398,075,885
 4                   中信证券      245,663,222    128,349,500     374,012,722
 5                   上汽集团      147,965,400    174,215,979     322,181,379
 6                   贵州茅台      100,842,855    185,024,216     285,867,071
 7                   民生银行      168,080,076    101,140,223     269,220,299
 8                   兴业银行      135,532,011    112,206,898     247,738,909
 9                   海通证券      147,898,363     91,259,179     239,157,542
 10                  浦发银行      143,961,464     93,081,113     237,042,577
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 恒大地产        209,236,890    218,416,790     427,653,680
 2                 紫金矿业        294,307,080    116,986,440     411,293,520
 3                 中广核电力      233,402,080    111,703,540     345,105,620
 4                 香港交易所      303,013,720     10,650,620     313,664,340
 5                 阿里影业         83,222,400     89,648,600     172,871,000
 6                 海通证券         71,659,280     51,659,680     123,318,960
 7                 上海电气         50,345,560     72,316,380     122,661,940
 8                 银泰商业         84,308,310     13,401,810      97,710,120
 9                 国美电器         51,373,280     40,742,260      92,115,540
 10                中芯国际         63,270,790     26,347,300      89,618,090
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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