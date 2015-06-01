欧洲汇市：英镑跌至三周低点，因制造业扩张速度远低于预期

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
欧元/英镑 微升至0.7168英镑，数据公布前的0.7154。但欧元整体走疲，因希腊先前宣称周日前将与债权人达成协议的预言落空，希腊债务违约及可能退出欧元区的疑虑犹存。
“PMI逊于预期，让英镑承压。英镑兑美元继续下跌，”伦敦一现汇交易员称。
英镑目前处于九个月来最差表现，兑美元连跌七天，因近日数据逊于预期，许多投资人担心英国可能脱离欧盟。
“英镑仍有一些下跌空间，”Saxo Bank外汇策略主管John Hardy称。“在周五美国非农就业数据公布前，有可能见到英镑测1.50-1.51美元。”(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 张明钧/艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。