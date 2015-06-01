欧洲汇市：英镑跌至三周低点，因制造业扩张速度远低于预期

欧元/英镑 微升至0.7168英镑，数据公布前的0.7154。但欧元整体走疲，因希腊先前宣称周日前将与债权人达成协议的预言落空，希腊债务违约及可能退出欧元区的疑虑犹存。

“PMI逊于预期，让英镑承压。英镑兑美元继续下跌，”伦敦一现汇交易员称。

英镑目前处于九个月来最差表现，兑美元连跌七天，因近日数据逊于预期，许多投资人担心英国可能脱离欧盟。

“英镑仍有一些下跌空间，”Saxo Bank外汇策略主管John Hardy称。“在周五美国非农就业数据公布前，有可能见到英镑测1.50-1.51美元。”(完)

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