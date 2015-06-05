《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月1日-5日)中国重要财经新闻： 【政经】

--《中国数据观测》预计5月工业和投资筑底，信贷反弹，外贸负增长

路透调查的机构预测中值显示，宽松政策效果逐渐显现，5月中国实体经济状况稍有好转，但需求不振之下，工业、投资、消费继续筑底。5月新增人民币贷款预计为9,000亿元人民币，较上月多增近两千亿；此前央行降准等宽货币政策，以及地方平台新规定从供求两方面为银行信贷扩张创造了基础。中国5月出口将维持疲弱但同比降幅料略收窄，5月进口同比降幅亦有望缩小。

--中国数据：5月官方制造业PMI微升至半年高位，需求格局仍偏弱

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)创出六个月最高，表明随着政策逐步落地，经济趋稳态势初步形成；不过汇丰制造业PMI仍处萎缩区间，且官方非制造业PMI创六年半低点，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长仍需放在重要位置。

--中国房地产：5月百城住宅均价环比由跌转涨，同比跌幅收窄--中指院

中国指数研究院提供的数据显示，5月百城住宅均价环比由跌转涨，上涨0.45%；同比跌幅则收窄至3.73%。

--《焦点》中国经济今年前景黯淡，改革带来阵痛

中国经济增速已经降至数十年来最慢水平，在好转之前还将进一步恶化。经济学家表示，自由化改革需要一定时间才能尝到甜头，为实现可持续转变，中国政府还需咬牙坚持。

--中国政策：鼓励地方设立创业基金，支持国有资本外资等开展创投--国务院

中国国务院常务会议周四称，鼓励地方设立创业基金，对小微企业、孵化机构和投向创新活动的天使投资等给予税收支持；发挥国家创投引导资金的种子基金作用，支持国有资本、外资等开展创投业务。

--中国经济：引导民资投入新兴产业，鼓励企业多渠道融资--发改委

为加大发挥战略性新兴产业对稳增长、调结构的支撑作用，中国国家发改委日前表示，引导社会资本更多投入新兴产业，制定引导银行业金融机构加大支持力度的政策措施，支持相关企业通过上市、发债、众筹等方式融资。

--中国经济：中韩自贸协定料明年初前实施，原油进口货源稳定--商务部

中国商务部周二表示，中国与韩国自贸协定正式签署标志着中韩自贸区建设正式完成制度设计，料在今年底或明年初正式实施。目前全球原油市场供大于求，价格低位运行，中国原油进口货源稳定，不存在供应短缺问题。

--日中关系：两国双边会谈将讨论宏观经济及亚洲基础设施问题--麻生太郎

日本财务大臣麻生太郎周五表示，他将在周末与中国的双边会谈上，讨论财政政策等宏观经济政策以及亚洲基础设施问题。

========================================================================== 【金融】

--路透调查：金融机构固定收益部门降准预期浓厚，收益率曲线平坦化

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第六期的参与机构预期，中国央行6月料维持基准利率不变，但大概率将继续降准。中国二季度经济有所改善，但实体经济信贷需求仍弱，稳增长效果待观察，中国仍需宽松货币政策护航，债券牛市未改，国债收益率曲线平坦化。

--《市场热谈》中国大额存单试点银行已上报方案，首批最快6月面世

中国利率市场化朝向“最后一公里”再迈出一大步，大额存单(CD)的正式推出将为最终放开存款利率铺平道路。而有望参与试点的银行目前已经上报方案，首批CD最快本月就会成行。

--中国金融：上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管道--央行官员

中国人民银行上海总部副主任张新周四称，上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管道，且目前已经做好了人民币资本项目可兑换的技术准备。 交易商称，本周铝锭的进口价约为每吨13,000元人民币，年初时约为16,000元。

--中国央行：今年银行业资产质量下行压力较大，推进利率和汇率市场化

中国央行周五表示，随着经济下行和风险显现，银行业资产质量下行压力较大。今年稳健货币政策将更加注重松紧适度，适时适度预调微调。市场化改革方面，要加快推进利率市场化改革，基本退出常态化的汇市干预。

--《特写》股市及楼市大涨正成就中国新一代财富梦，深圳首当其冲

在深圳一家金融机构工作的技术骨干王先生近期很郁闷，因为亲眼目睹在同样的机会面前，胆大的邻居在短短几个月内不仅抓住了深圳楼市上涨的机会暴富，而且通过股市加杠杆效应同样抓住了创业板的疯牛行情，其身价也迅即从百万元人民币蹿至千万级别。

--中国金融：同业存单在自贸区发行已通过审批，正等待启动--央行官员

中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营周四表示，同业存单将在上海自贸区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。

--香港金融：金管局将对首宗违反打击洗黑钱管控措施个案采取执法行动

香港金融管理局（HKMA）周四称，预计短期内完成首宗涉及违反打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集管控措施的调查，并采取针对性的执法行动。

========================================================================== 【固定收益】

--《财经洞察》央行“七种武器”亮相，透明度提升利中国货币政策稳渡转型期

抵押补充贷款(PSL)周二正式在中国央行的货币政策工具栏目中亮相，令央行可操作工具从传统的四种增加至七种。恰如古龙笔下令人叹为观止的七种武器，这七种不同工具所承担的作用各不相同，预示着中国货币政策转型期的框架已基本搭建完成。

--中国公开市场：连七周保持静默，央行重心料由“放水”转向“修渠”

中国央行公开市场本周连续第七周暂停操作。业内人士表示，央行近期加大PSL等结构性工具的使用，意在加强长期资金定向供给、引导融资成本下行；而短端的公开市场常规操作重启时机仍未到，正、逆回购均未到合适的时间窗口。

--中国央行：境外人民币清算行及参加行可参与回购交易，且资金可调出境外使用

中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。

--中国债市：广西有色中票即将到期,偿债能力恶化关注偿付风险--中债资信

中债资信评估有限公司最新报告称，广西有色金属集团有限责任公司13亿元人民币中期票据12桂有色MTN1将于13日到期，但其货币资金大部分被应付票据锁定，以其自身目前财务状况将难以偿付即将到期债券。

========================================================================== 【外汇】

--《热点透视》中国代价沉重的新烦恼：人民币升至合理估值

中国多了一个代价不菲的新烦恼：一个估值合理的货币。国际货币基金组织(IMF)最近表示，已不再认为人民币遭到低估。若果真如此，这反而会让人担心，因为这代表中国的相对价格已经在短时间内劲升，伤害中国的出口竞争力。如果中国经济成长脚步停滞，或消费者物价下挫，中国的债务压力可能恶化。

--中国金融：3月境外机构和个人减持境内人民币资产，但增持股票--央行

中国央行日前公布数据显示，今年3月末境外机构和个人持有境内人 民币资产出现连续第三个月减少，主要表现为存款资产的减少，但得益于中国A股牛市，境 外人士（包括机构和个人）3月份大幅增持股票资产超500亿元，月末余额环比增幅超9%。

--离岸人民币：台湾寿险商追捧宝岛债热潮降温，可用资金和额度不宽裕

台湾人寿保险企业狂热的购债浪潮已经降温，之前创纪录规模的月度购债已经消耗了其余量资金，并接近交易规模上限。

--离岸人民币：台湾人民币汇率期货7月上路，放宽代客结汇限制--消息

四位熟悉政策的消息人士周三透露，台湾将于7月20日推出人民币汇率期货，成为继美国芝加哥、香港、新加坡、巴西等地之后，又一提供相关商品交易的市场。为扩大CNT(台湾离岸人民币)运用范围，除CNH(香港离岸人民币)外，也可选择以CNT作为结算价。

========================================================================== 【证券/行业】

--《综述》中国股市沪综指五千点前巨幅震荡，券商清理两融业务促获利盘出逃

约短短一周内，中国A股大盘已经历数次惊心动魄的宽幅震荡。无论是中央汇金高位减持银行股，还是央行公开市场业务出新招，都成为引发市场获利回吐的导火索。而近期不少券商开始清理两融业务，更是促使获利盘加大了出逃力度。但无论从国家战略高度出发，还是从资金面等要素来看，目前大盘尚未到转向的时候。

--《市场热谈》中国大盘股连续上市短期难成压垮牛市的最后一根稻草

分析人士表示，目前牛市的逻辑还是建立在改革预期与资金面的基础上，募资超百亿元人民币在内的大盘股上市，可能将使指数的震荡幅度扩大，但不会令走势发生根本性的转变。

--《焦点》中国A股牛气冲天令海外上市吸引力下降，中概股回归潮将至

中国A股市场近期牛气冲天，且有望允许亏损互联网公司上市，令大量原先准备海外上市的中国公司大为心动，甚至一些已上市的中概股亦开始退市，由此可预见的是中概股回归潮即将到来。

--中国新股：中国核电IPO冻结申购资金达1.69万亿元，创逾七年新高

中国近四年最大规模新股--中国核电周三稍晚公告称，网上网下共冻结申购资金1.685万亿元人民币，创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。

--路透专访：复星保险资产占比年内过半，转型“巴菲特”式投资公司--CEO

中国最大综合性民营企业--复星国际正不断收购保险资产以打造“巴菲特”式投资公司，复星CEO梁信军表示，保险资产占比年内有望达到50%以上，公司由多元化业务调整为“保险+投资”双轮驱动的转型已行在途中。

--中港个股：中国南北车完成换股，正式更名为中国中车

中国大型轨道交通车辆生产企业--中国南车周一公告表示，该公司与中国北车合并的H股换股已于5月26日完成，两公司A股换股已于5月 28日完成。

--中港个股：交通银行称仍在研究深化改革等问题，目前未有进展需披露--公告

按资产计中国第五大银行--中国交通银行周四在港交所公告称，该行仍在积极研究深化改革、完善公司治理机制的有关问题。目前,该行未有需要披露的重大进展事项。

--中国金属：原铝锭进口未来数月或攀升，因全球铝价跌至诱人低位

行业和交易人士周四表示，中国原铝锭进口量未来几个月可能会攀升，此前全球市场上铝价下跌，刺激终端用户买入。

--中国个股：万达院线拟收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团100%股权

中国最大城市电影院线运营商--万达电影院线股份有限公司周三公告称，下属全资子公司拟收购澳大利亚第二大影院运营商Hoyts集团100%股权。 （完） (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)