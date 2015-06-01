中港个股：中联重科拟联同私募基金入股欧洲一家固废及污水处理企业

路透香港6月1日 - 中国大型工程机械生产商--中联重科 周一称，该公司拟联合私募基金收购欧洲一家从事固废及污水处理企业的主要权益，其股份将于明天复牌。

中联重科在香港联交所一份声明中称，该公司与私募基金曼达林（Mandarin Capital Partners）和卖方订立了谅解备忘录，据此拟联同曼达林共同投资7,500万欧元（约5.08亿元人民币），通过新公司收购意大利Ladurner Ambiente S.p.A的75%股权。

其中，中联重科拟投资5,700万欧元获取Ladurner Ambiente的57%股权。

中联重科表示，“通过本次建议收购交易，本公司一方面可在境外拥有超过30家环境运营项目，另一方面将整合两者在技术和制造能力的优势，在国际、国内两个市场迅速拓展环境产业市场。”

Ladurner Ambiente成立于1990年，是欧洲领先的环境和可再生能源全方位解决方案供应商及运营商，在意大利及全球其他国家投资、运营的环境项目超过30个，业务领域涉及城市固废处理、污水污泥处理、可再生能源、土壤复垦、环境谘询服务等。

中联重科今早停牌，H股前收市价报5.96港元，A股报8.93元。（完）

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