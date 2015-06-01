香港个股：富力地产称重新启动A股发行工作，并将寻求股东会批准

路透香港6月1日 - 面对中国A股市场牛气冲天且新股加快推出，中国房地产商--广州富力地产股份有限公司 亦已重启搁置8年的A股发行工作，并尽快寻求股东会的批准。

富力地产周一在联交所的声明称，公司已重新启动于中国境内建议A股发行并已聘请相关中介机构开展相关工作，并将于短期内召开临时股东大会以寻求股东批准A股发行建议。

富力地产早于2007年提出回归A股的计划，但期间受到国内股市低迷和暂停IPO的影响而一直未能实现。该公司当时提出在上海交易所发行不超过4.5亿股A股。

富力地产于去年末的净资产值为每股11.2元人民币，其H股今天收升2.97%，报9.35港元。

今年来，随着A股市场日趋活跃，按例每月一度的新股发行数量较去年明显上升，自4月起中国证监会适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。

除富力地产之外，上海复旦张江生物医药 、哈尔滨银行 以及徽商银行 此前亦已申请A股发行计划。 （完）

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