重温稿-中港个股：中国南北车完成换股，正式更名为中国中车

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月1日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国南车 周一公告表示，该公司与中国北车 合并的H股换股已于5月26日完成，两公司A股换股已于5月 28日完成。
公告并称，根据本次合并的方案，合并后新公司将采用新的公司名称--中国中车股份有限公司；而中国南车已6月1日完成工商变更登记手续。
去年底，中国北车和中国南车公布合并方案称，中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票。
此前的合并方案显示，两公司的A股和H股对应换股，即北车A股换南车A股，北车H股换南车H股，A股和H股的换股比例相同。合并后新公司将同时承继及承接中国南车与中国北车的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，A股和H股将分别在上海证交所和港交所上市流通。（完） (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。