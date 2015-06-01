马来西亚期市：棕榈油期货大涨近4%，受豆油市场强劲走势带动

路透吉隆坡6月1日 - 马来西亚棕榈油期货周一大涨近4%，并触及两个半月高位，跟随海外豆油市场的跳涨走势，因受到5月棕榈油出口强劲的进一步支撑。

马来西亚马币(林吉特)走疲也激发了棕榈油的买兴。马币兑美元 下滑至3.6810的近七周低点，因投资者担心，原油价格下滑可能损及该国贸易和财政账户表现。

指标8月棕榈油期货 周一收盘上涨3.6%至每吨2,295马币，盘中在2,297-2,253马币区间波动，前者为3月9日以来高位。

总成交量为34,808口，略低于35,000口的均值。

美国7月豆油期货 上周五劲升最多4.5%，为棕榈油期货带来提振。

船货调查机构Intertek Testing Services周一公布，马来西亚5月棕榈油出口量大增44.7%，从前月的1,073,482吨升至1,553,281吨，归功于向印度、中国和欧洲等重要买家的出口增长。

不过5月底时出现的放缓趋势令人对出口在本月能否保持强劲抱有疑问。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 王洋)