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市场报道 | 2015年 6月 1日 星期一 22:04 BJT

美国热股：微软宣布将在7月29日发布Windows 10操作系统

路透6月1日 - 全球最大的软件公司微软 周一宣布，将于7月29日发布Windows 10操作系统，并为大多数最近版本的Windows系统用户提供免费升级服务。

微软股价周五收报46.86美元，周一盘初上扬0.19%，报46.95美元 。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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