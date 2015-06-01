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市场报道 | 2015年 6月 1日 星期一 22:01 BJT

美国股市：开高，受中国股市大涨激励

路透6月1日 - 美国股市周一高开，之前中国股市大涨。今日将有一系列经济数据公布。

道琼工业指数 上涨90.25点或0.5%，报18,100.93。标准普尔500指数上涨8.6点或0.41%，至2,115.99点。Nasdaq指数 26.03点或0.51%，报5,096.06点。(完)

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