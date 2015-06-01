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货币新闻 | 2015年 6月 1日 星期一 23:06 BJT

USDA报告：5月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月1日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
    一周截至日 05/28/2015    05/21/2015    05/21/2015    05/29/2
014    
                  初值         修正值          前值
    小麦       359,693       451,028       418,376       532,901
  
    燕麦             0             0             0             0
  
    大麦        17,464             0             0        14,054
  
    玉米       975,985     1,007,891     1,006,720       980,053
  
    高粱       158,926       111,405       111,405       118,254
  
    大豆        73,190       302,193       291,192       159,278
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    22,592,876     31,267,791
    燕麦           600          2,055
    大麦       180,002        214,277
    玉米    31,897,668     33,676,943
    高粱     7,362,255      3,422,735
    大豆    46,955,179     42,120,158
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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