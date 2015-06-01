USDA报告：5月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月1日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 05/28/2015 05/21/2015 05/21/2015 05/29/2 014 初值 修正值 前值 小麦 359,693 451,028 418,376 532,901 燕麦 0 0 0 0 大麦 17,464 0 0 14,054 玉米 975,985 1,007,891 1,006,720 980,053 高粱 158,926 111,405 111,405 118,254 大豆 73,190 302,193 291,192 159,278 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 22,592,876 31,267,791 燕麦 600 2,055 大麦 180,002 214,277 玉米 31,897,668 33,676,943 高粱 7,362,255 3,422,735 大豆 46,955,179 42,120,158 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)