欧洲股市：大致持稳，因油股下跌抵销地产股上涨的影响

* FTSEurofirst 300指数收盘大致持稳

* 罗氏上涨，因公司更新消息令人鼓舞

* 地产股上涨，受券商言论提振

路透伦敦6月1日 - 欧洲股市周一大致持稳，地产股和医疗保健股上涨，抵销能源股下跌的影响。油股跟随油价走低。

罗氏 上涨1.3%，扶助欧洲医疗保健股指数 上扬1%，因实验发现，服用该公司肿瘤免疫治疗药物Atezolizumab，且同时接受化疗的肺癌病人中，三分之二的肿瘤尺寸缩小。

STOXX Europe 600地产指数 上涨1.3%，交易商称，归因于摩根大通上调包括British Land 、Great Portland 和Land Securities 等公司的目标价。它们的股价上涨0.8-1.6%不等。

“我们仍看好英国、爱尔兰和西班牙等有较高增长潜力的市场，”摩根大通分析师在研究报告中表示，且补充说，预计地产股的潜在升幅为9.7%。

不过，股市升幅被削弱，因能源股下跌，此前油价下跌超过1%。

欧洲油气指数 下跌0.8%，该地区基本资源股指数 下滑0.9%，因担心诸如中国等主要消费国的金属需求。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 小幅收高0.06%，报1,587.29点，稍早在平盘上下方游走。该指数上周下挫2%，但今年迄今仍上涨大约16%。

投资者密切关注希腊局势的发展。希腊错过了自己设定的和债权人在周日达成协议的期限。如果希腊和债权人不能达成改革换贷款协议，希腊未来几周将面临违约或破产。