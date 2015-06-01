欧洲股市：大致持稳，因油股下跌抵销地产股上涨的影响

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收盘大致持稳
* 罗氏上涨，因公司更新消息令人鼓舞
* 地产股上涨，受券商言论提振
路透伦敦6月1日 - 欧洲股市周一大致持稳，地产股和医疗保健股上涨，抵销能源股下跌的影响。油股跟随油价走低。
罗氏 上涨1.3%，扶助欧洲医疗保健股指数 上扬1%，因实验发现，服用该公司肿瘤免疫治疗药物Atezolizumab，且同时接受化疗的肺癌病人中，三分之二的肿瘤尺寸缩小。
STOXX Europe 600地产指数 上涨1.3%，交易商称，归因于摩根大通上调包括British Land 、Great Portland 和Land Securities 等公司的目标价。它们的股价上涨0.8-1.6%不等。
“我们仍看好英国、爱尔兰和西班牙等有较高增长潜力的市场，”摩根大通分析师在研究报告中表示，且补充说，预计地产股的潜在升幅为9.7%。
不过，股市升幅被削弱，因能源股下跌，此前油价下跌超过1%。
欧洲油气指数 下跌0.8%，该地区基本资源股指数 下滑0.9%，因担心诸如中国等主要消费国的金属需求。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 小幅收高0.06%，报1,587.29点，稍早在平盘上下方游走。该指数上周下挫2%，但今年迄今仍上涨大约16%。
投资者密切关注希腊局势的发展。希腊错过了自己设定的和债权人在周日达成协议的期限。如果希腊和债权人不能达成改革换贷款协议，希腊未来几周将面临违约或破产。
英国富时100指数 收跌0.44%，报6,953.58点。法股CAC指数 收涨0.35%，报5,025.30点。德股DAX指数 收高0.19%，报11,436.05点。(完)
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路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。