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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 02:34 BJT

纽约期市：咖啡期货受回补空头推动上涨，原糖急升

路透纽约/伦敦6月1日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周一上涨，因回补空头，周度报告显示投机者持有的阿拉比卡咖啡空头头寸增加两倍后，交易商对此作反应。原糖期货升幅为逾三周最大。

纽约可可期货连跌第六日，因英镑兑美元 持续下跌。

阿拉比卡咖啡期货放量上涨近5%，商品期货交易委员会(CFTC)周五稍晚公布的数据令交易商意外。CFTC报告显示，投机者在阿拉比卡咖啡期货和期权的净空头头寸增加两倍，至一年半最大规模，因价格跌至逾一年低点。

交易商表示，该报告吸引了回补空头，因为投机性净空头头寸规模很大，可能反映市场已找到底部。

7月阿拉比卡咖啡期货 收高3.65美分，或2.9%，报每磅1.298美元，此前上涨4.7%至1.3215美元。

罗布斯塔咖啡期货创下去年2月来最大单日升幅，受阿拉比卡咖啡期货上涨带动。

7月罗布斯塔咖啡期货 急升67美元，或4.1%，报每吨1,699美元。

7月原糖期货 收高0.27美分，或2.3%，报每磅12.25美分。8月白糖期货 收高4.30美元，或1.2%，报每吨353.40美元。

纽约7月可可期货 收挫32美元，或1%，报每吨3,053美元。伦敦7月可可期货 收低13英镑，或0.6%，报每吨2,094英镑。(完)

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