纽约期市：咖啡期货受回补空头推动上涨，原糖急升

路透纽约/伦敦6月1日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周一上涨，因回补空头，周度报告显示投机者持有的阿拉比卡咖啡空头头寸增加两倍后，交易商对此作反应。原糖期货升幅为逾三周最大。

阿拉比卡咖啡期货放量上涨近5%，商品期货交易委员会(CFTC)周五稍晚公布的数据令交易商意外。CFTC报告显示，投机者在阿拉比卡咖啡期货和期权的净空头头寸增加两倍，至一年半最大规模，因价格跌至逾一年低点。