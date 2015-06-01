纽约期市：咖啡期货受回补空头推动上涨，原糖急升

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约/伦敦6月1日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周一上涨，因回补空头，周度报告显示投机者持有的阿拉比卡咖啡空头头寸增加两倍后，交易商对此作反应。原糖期货升幅为逾三周最大。
纽约可可期货连跌第六日，因英镑兑美元 持续下跌。
阿拉比卡咖啡期货放量上涨近5%，商品期货交易委员会(CFTC)周五稍晚公布的数据令交易商意外。CFTC报告显示，投机者在阿拉比卡咖啡期货和期权的净空头头寸增加两倍，至一年半最大规模，因价格跌至逾一年低点。
交易商表示，该报告吸引了回补空头，因为投机性净空头头寸规模很大，可能反映市场已找到底部。
7月阿拉比卡咖啡期货 收高3.65美分，或2.9%，报每磅1.298美元，此前上涨4.7%至1.3215美元。
罗布斯塔咖啡期货创下去年2月来最大单日升幅，受阿拉比卡咖啡期货上涨带动。
7月罗布斯塔咖啡期货 急升67美元，或4.1%，报每吨1,699美元。
7月原糖期货 收高0.27美分，或2.3%，报每磅12.25美分。8月白糖期货 收高4.30美元，或1.2%，报每吨353.40美元。
纽约7月可可期货 收挫32美元，或1%，报每吨3,053美元。伦敦7月可可期货 收低13英镑，或0.6%，报每吨2,094英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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