版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头和小麦上涨

路透芝加哥6月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收高，交易商表示，因投资者回补空头和小麦<0#W:>大涨约4%。

交投最活跃的CBOT-7月玉米追平上周触及3.48-1/4美元的约八个月低位，但没有创合约新低，遂引发少量回补空头。

分析师表示，预计美国农业部周一稍晚将表示，玉米优良率为75%，较上周上升1个百分点。

美国农业部稍早称，截至5月28日该周，出口检验975,985吨玉米，在分析师预估区间内。

　　7月玉米合约 升3/4美分，报3.52-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为249,384口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐