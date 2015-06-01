芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升逾3%，受助于技术性买盘

路透芝加哥6月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨逾3 %，交易商表示，卖家未能将近月7月小麦合约拉低至远低于周五低位的水 准后，市场出现包括空头回补在内的技术性买盘，提振市场上涨。 商品基金持有大量CBOT净空头头寸，令市场容易被一轮回补空头推动 。 俄克拉荷马和德州上月降了创纪录的雨量且出现洪涝，市场等待这对 美国硬红冬麦质量的影响的信息，还有一至两周当地小麦开始收割。 美国农业部将在周一稍晚公布周度作物生长报告。分析师预计，最近 一周美国冬麦生长优良率为44%，低于之前一周的45%。 美元指数 上涨，但小麦市场对此不作反应。 7月小麦期货 收升16-3/4美分，结算价报每蒲式耳4.93-3/4美元 。 今日CBOT小麦期货预估成交量为138,276口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)