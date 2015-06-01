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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升逾3%，受助于技术性买盘

路透芝加哥6月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨逾3
%，交易商表示，卖家未能将近月7月小麦合约拉低至远低于周五低位的水
准后，市场出现包括空头回补在内的技术性买盘，提振市场上涨。
    
    商品基金持有大量CBOT净空头头寸，令市场容易被一轮回补空头推动
。
    
    俄克拉荷马和德州上月降了创纪录的雨量且出现洪涝，市场等待这对
美国硬红冬麦质量的影响的信息，还有一至两周当地小麦开始收割。
    
    美国农业部将在周一稍晚公布周度作物生长报告。分析师预计，最近
一周美国冬麦生长优良率为44%，低于之前一周的45%。
    
    美元指数 上涨，但小麦市场对此不作反应。
    
    7月小麦期货 收升16-3/4美分，结算价报每蒲式耳4.93-3/4美元
。    
                
    今日CBOT小麦期货预估成交量为138,276口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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