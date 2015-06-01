国际油市：油价下跌，因OPEC产量上升且美元走强

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 布兰特原油下挫1%，美国原油收低0.01美元
* 美元上涨和预计OPEC不减产，打压布兰特原油
* 美国库欣原油库存大幅减少，扶助美国原油价格
* 路透调查显示，5月OPEC原油产量预料触及两年半高位
* 高盛预计第四季美国原油日产量同比增长15.5万桶
路透纽约6月1日 - 油价周一下跌最多1%，在周五大涨后回落，因美元走强，且担心供应仍然居高不下，预料OPEC在本周会议上将维持其高产量目标不变。
路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月原油供应进一步增加，至两年半高位每日3,122万桶。
OPEC产量的增加，使其进一步超过每日3,000万桶的目标，突显出最大出口国沙特和其他主要成员国对市场份额的重视。
OPEC将于周五开会，外界预期不会改变目前产量政策，将令全球油市在可预见的将来继续保持充足的供应。
“OPEC原油产量继续高于目标，且远超市场对其原油的需求，”德国商业银行资深原油分析师Carsten Fritsch说。
美元兑一篮子主要货币周一上涨0.5%，受强于预期的美国建筑支出和希腊债务问题提振。
布兰特原油期货 收低0.68美元，或1%，报每桶64.88美元。
美国原油 下跌仅0.01美元，收报每桶60.20美元，稍早和布兰特原油一起下跌超过1%。
一些人士将美国原油相对强劲归因于美国汽油需求上升，美国驾驶高峰期已经开始。
市场消息人士称，市场信息公司Genscape提供的数据显示，在周二至周四，美国俄克拉荷马州库欣原油库存减少超过110万桶。库欣是美国原油期货合约交割点。
高盛维持对原油利空的看法。高盛表示，预计第四季美国原油日产量较上年同期增长15.5万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同